Het MOW roept kunstenaars op bij te dragen aan de nieuwe tentoonstelling ‘Vitamine K’

BELLINGWOLDE – Het coronacrisis dwingt het MOW tot omdenken. Het museum wijzigt de programmering en start bij heropening met ‘Vitamine K’. In deze tentoonstelling staat kunst centraal die je blij maakt, kunst waar je van opknapt. Om de expositie mogelijk te maken doet het MOW een beroep op kunstenaars in heel Groningen en vlak daarbuiten.

Over de tentoonstelling: Volgens diverse onderzoeken draagt kunst bij aan ons welbevinden en onze gezondheid. Kunst en cultuur hebben effect op onze veerkracht, levensduur en op het tegengaan van gevoelens van eenzaamheid. Het verbindt ons met onze creativiteit, dat wat ons het meest tot mens maakt.

Nu bijna de hele wereld in de greep is van een akelige pandemie, en mensen in onze samenleving letterlijk afstand tot elkaar moeten houden, is toegang tot kunst dan ook essentieel. Musea zorgen, hoewel hun gebouwen tijdelijk gesloten zijn, op allerhande manieren voor deze toegang, vooral virtueel. Als straks overal de deuren weer opengaan, weten we niet wat voor wereld ons wacht. Kunst kan én mag echter niet ontbreken. Het MOW draagt hier graag op eigen bescheiden wijze aan bij, met de expositie Vitamine K.

In Vitamine K staat kunst centraal die je blij maakt, kunst waar je van opknapt. Positief en creatief, kunst als uitnodiging tot een zonnige toekomst. Kunst vol levenslust. Om de expositie mogelijk te maken doet het MOW een beroep op kunstenaars in heel Groningen en vlak daarbuiten. Ben je beeldend kunstenaar en wil je graag meewerken aan deze expositie, neem dan contact op met het MOW, via info@hetmow.nl . Voorstellen indienen kan nog tot en met 10 mei. In de week daarop maakt het museum de selectie bekend. Alles over de werkwijze lees je op onze website: www.hetmow.nl .

We hopen begin juni van start te kunnen met ‘Vitamine K’, maar zijn natuurlijk afhankelijk van richtlijnen van de overheid. Zodra we hierover duidelijkheid hebben, melden we dat. De einddatum van de tentoonstelling staat op zondag 18 oktober.

Over het MOW Het MOW is een eigenzinnig museum in een prachtige, landelijke omgeving. In steeds wisselende exposities verkent het MOW de artistieke en cultuurhistorische betekenis, identiteit én toekomst van het Groninger platteland, speciaal Westerwolde. Daarnaast toont het museum altijd werk van Lodewijk Bruckman, fijn realistische schilderijen vol symboliek.

Looptijd tentoonstelling: Vanaf begin juni tot en met zondag 18 oktober 2020 Aanmelden: tot en met 10 mei 2020 Website: www.hetmow.nl Bezoekadres: Hoofdweg 161 9695 AE Bellingwolde.

