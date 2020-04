Jongeren via vlog uitgedaagd om gezond te koken

NOORD NEDERLAND – Verschillende schoolklassen in Noord-Nederland zijn in de afgelopen maanden bezig geweest met projecten waarin gezond en duurzaam voedsel centraal stond. De uitkomsten van al deze projecten zouden de leerlingen presenteren tijdens het IVN Voedselcongres op vrijdag 17 april. Helaas kan dit congres, dat IVN Noord organiseerde in opdracht van de Jong Leren Eten Makelaars, niet doorgaan.

Gelukkig is gezonde en duurzame voeding een onderwerp dat ook prima geschikt is om thuis mee aan de slag te gaan. Daarom is er een alternatieve opdracht bedacht: een kookchallenge. Nu duidelijk is dat alle scholen gesloten blijven tot en met de meivakantie heeft IVN Noord besloten deze challenge niet langer exclusief aan te bieden aan de scholen die zich aangemeld hadden voor het congres, maar aan alle VO-scholen in de drie noordelijke provincies. We hopen namelijk dat zoveel mogelijk jongeren deze uitdaging aangaan!

De kookchallenge

We dagen leerlingen uit om een gezonde en duurzame maaltijd te bereiden voor hun ouders/verzorgers, broers en/of zussen. Kortom: voor iedereen met wie ze nu zoveel tijd in huis doorbrengen. Juist in een tijd als deze blijft het belangrijk om goed voor jezelf te zorgen, gezond te eten en voldoende gezonde voedingsstoffen binnen te krijgen. De extra uitdaging: leerlingen leggen hun eigen kookkunsten vast in een filmpje van maximaal 10 minuten. Wij zijn op zoek naar het meest creatieve, gezonde en duurzame recept, vastgelegd in een interessant en duidelijk filmpje. De winnaar krijgt een kookworkshop cadeau. Van wie? Dat blijft nog even een verrassing….

Vlog met tips en trics

Via een vlog van Sarah worden jongeren uitgedaagd voor de kookchallenge. Sarah legt in haar vlog uit waar je allemaal op moet letten bij het koken van een gezonde en duurzame maaltijd. Maar benoemt ook de punten waar je op moet letten bij het filmen. Sarah is een jonge, veelzijdige en enthousiaste theatermaker, die bekend is met de doelgroep. Het recept dat zij tijdens het opnemen van de vlog heeft klaar gemaakt, is terug te vinden op de site van het Voedingscentrum. Naast de voorbeeldvlog van Sarah is er ook een checklist beschikbaar voor de leerlingen. Handig om te gebruiken bij zowel het koken als het maken van het eigen filmpje.

Meedoen met jouw klas?

Ben jij docent in het voortgezet onderwijs in één van de drie noordelijke provincies? En wil je met jouw klas deelnemen aan deze kookchallenge? Meld je dan aan via de website van IVN. Hier kan je ook alvast de vlog van Sarah zien. Na aanmelding ontvang je de overige benodigde documenten.

