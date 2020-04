DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Lathen

Vrijdagavond is ingebroken bij een tankstation aan de Hafenstraße in Lathen. De jonge inbreker sloeg met een houten balk het glas van de toegangsdeur in en stal vervolgens rookwaar uit het winkeltje. De politie wist de inbreker in de kraag te grijpen. Hij werd naar het politiebureau gebracht. Nadat zijn gegevens waren opgenomen werd hij overgedragen aan zijn ouders/verzorgers.

Papenburg

Tussen zaterdagavond en zondagochtend is aan de Splitting Rechts in Papenburg een schaap uit een weiland gestolen. Het dier werd vervolgens in de buurt van het Gleesen kanaal aan de Oldenburger Straße gedood en geslacht.

Bockhorst

Gistermiddag is rond half drie op de Hauptstraße in Bockhorst bij Surwold een 27 jarige motorrijder gewond geraakt. Het slachtoffer verloor in een bocht de controle over zijn Harley-Davidson en kwam ten val. Hij werd met ernstige verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.

Lathen

Gistermiddag is rond kwart voor vijf op de Hilter Straße in Lathen een 66 jarige vrouw ten val gekomen. Het slachtoffer was met haar e-bike onderweg in de richting van Hilter. Door onbekende oorzaak viel zij met haar fiets en liep daarbij, ondanks dat zij een fietshelm droeg, zwaar hoofdletsel op.