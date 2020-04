Mantelzorger en Corona, bericht van Stichting de Badde

PEKELA – Stichting de Badde geeft mantelzorger handige tips.

Het coronavirus heeft grote invloed op het dagelijks leven van iedereen. Voor jou als mantelzorger kan dit betekenen dat er nog meer zorg op je terecht komt.

Waar kun je terecht met je verhaal, je zorgen en je vragen? En wat als de situatie thuis uit de hand dreigt te lopen?

Merk je dat je geduld op raakt, dat je moe bent en snel geïrriteerd raakt?



Wacht niet te lang en neem dan contact met ons op. Elke werkdag staat de Badde voor je klaar tussen 8.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0597 – 645000. Soms is een goed gesprek al voldoende om er weer even tegenaan te kunnen. Maar ook als er meer nodig is: trek aan de bel. Wij helpen je graag!

Handige websites en telefoonnummers

Waar moet je rekening mee houden in de zorg voor jouw kwetsbare naaste; wat kan wel en wat kan niet? Op de volgende websites kan je veel informatie vinden op vragen die je misschien hebt.

www.mantelzorg.nl

www.samenbeterthuis.nl

Zit je met vragen en maak je je zorgen over je eigen geestelijke gezondheid, neem dan contact op met de huisarts, je hulpverlener of de Badde

Daarnaast is er ook een steunpunt voor mensen met psychische kwetsbaarheid of hun naaste. Hier kunt u terecht voor een ondersteuningsvraag of een luisterend oor. Werkdagen van 10.00 – 16.00 uur bereikbaar via 070-4273240 of via hun website www.kompassie.nl

Wij wensen je als Mantelzorger veel kracht toe. Blijf gezond!

Namens alle medewerkers van Stichting de Badde