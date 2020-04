HARPEL – Energiecoöperatie Stuw wil inwoners Harpel verenigen in een coöperatie.

Naast het nog steeds vreselijke nieuws over het Corona virus zijn er ook andere wereld vraagstukken die onze aandacht vragen en verdienen. Zo bestaat er het klimaatverdrag dat in Parijs werd afgesloten en de Provincie neemt dit zeer serieus. Alleen al in Westerwolde liggen er nu 12 aanvragen voor zonneparken met een totale oppervlakte van circa 400 hectare groot.

Het eerste park van 100 hectare nabij Harpel wordt momenteel gebouwd en een aanvraag voor uitbreiding met nog eens 80 hectare is in de maak.

Energiecoöperatie Stuw is een particulier initiatief die er onder andere naar streeft zoveel mogelijk lokaal opgewekte groene energie ten goede te laten komen aan de directe omgeving van deze parken en aan de inwoners van de gemeente Westerwolde en Stadskanaal.

In het kader van het zonnepark in Harpel heeft Stuw afgelopen weekend en op maandag een brief rondgebracht aan alle inwoners rondom Harpel in een straal van 3 kilometer. Het gaat hier om circa 250 adressen.

Doel is de inwoners te verenigen, te adviseren en bij te staan in de onderhandelingen met de bouwer van het park. Aan allen die dat willen wordt gevraagd lid te worden van Stuw voor 10 euro per jaar. Dit kan via de website www.stuw.nu Hoe meer leden des te groter het draagvlak voor de coöperatie en des te meer invloed wij kunnen uitoefenen op de bouwers van parken teneinde zoveel mogelijk groene energie ten goede te laten komen voor de inwoners van genoemde gemeenten. Ook vindt u op de website de eerste nieuwsbrief en alle andere zinvolle informatie als het over de energietransitie gaat.

Namens het bestuur van Stuw, Stephen de Boer