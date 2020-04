Veelerveen, Vriescheloo en Wedde slaan de handen ineen; gezamenlijk helpen we u door het corona-virus heen

VEELERVEEN, VRIESCHELOO, WEDDE, WEDDERVEER – Hieronder leest u een brief voor inwoners van Veelerveen, Vriescheloo, Wedde en Wedderveer.

Beste allen,

Het is een bizarre tijd. Het corona-virus beheerst ons dagelijks leven. Het normale leven is in 14 dagen tijd enorm veranderd en staat op z’n kop. Sociale contacten zijn tot een minimum teruggebracht. Dit kan de nodige problemen met zich mee brengen, zoals, u komt nagenoeg de deur niet meer uit en voelt zich eenzaam of u vindt het toch wel fijn om regelmatig even gebeld te worden. Maar ook zaken als hulp bij het doen van boodschappen en het halen van medicijnen e.d.

De Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen, de Dorpsraden van Vriescheloo en Wedde en “Wedde dat ’t Lukt” bieden u hierbij, met inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften zoals die zijn uitgegeven door het RIVM, de helpende hand.

Heeft u hulp nodig of kent u iemand in uw omgeving die hulp nodig heeft, schroom niet en geeft u dit dan door aan Marian Beltman, de dorpsondersteuner van Wedde dat ’t Lukt ; tel. 06-23934449 of via de mail: dorpsondersteuner@weddedathetlukt. Zij coördineert alle hulpvragen en stemt die af met de contactpersonen van de deelnemende vereniging /dorpsraden van de drie dorpen.

Om de hulpvragen op te kunnen lossen zoeken we vrijwilligers die het fijn vinden om iets voor iemand te kunnen doen in deze situatie. Bent u zo iemand neemt u dan ook contact op met: Marian Beltman, de dorpsondersteuner van “Wedde dat ’t Lukt” ; tel. 06-23934449 of via de mail: dorpsondersteuner@weddedathetlukt.

We kunnen dit alleen door alert te zijn, op elkaar te letten en waar nodig de helpende hand te bieden.

SAMEN STAAN WE STERK.

Met vriendelijke groet,

De gezamenlijke besturen van

Dorpsraad Vriescheloo Dorpsraad Wedde Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen Wedde dat ‘t Luk