Wederom grote brand bij Recyclingbedrijf in Nieuw-Dordrecht

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 6 april 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

OPNIEUW ZONNIG EN WARM

Er is ook vandaag weer veel zon en het wordt warm, met een maximum rond 21 graden. De wind is matig uit zuidoost tot zuid: windkracht 3 tot 4. Vanavond en vannacht is er weinig wind en er komen enkele wolkenvelden, vannacht is er kans op een enkele bui. Minimumtemperatuur rond 7 graden.

Morgenochtend is er vrij veel bewolking maar er is ook wat zon, morgenmiddag- en avond is het zonnig en met een zwakke oostenwind wordt het dan 18 tot 20 graden.

Woensdag is er naast zon ook kans op een bui en wordt het 21 graden, donderdag en vrijdag is het droog met zon en 16 a 17 graden.