Wederom grote natuurbrand in Drenthe

ELIM – Meerdere brandweerwagens zijn om kwart voor zeven opgeroepen om een natuurbrand tussen Elim en Hollandscheveld te blussen. De vlammen grijpen om zich heen in een stuk natuur aan de Marten Kuilerweg.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onbekend, ook is nog niet duidelijk hoe groot de brand is. Het is de derde natuurbrand in korte tijd in Drenthe.

Korpsen uit De Krim, Zwinderen, Hoogeveen, Zuidwolde, Westerbork, Ruinen, Dwingeloo, Roden, Emmen, Assen en Coevorden zijn aan het blussen. Ook zijn er meetploegen ter plaatse.

Hoe zo`n groot stuk er in brand staat kon de veiligheidsregio Drenthe nog niet zeggen.

Dit is de derde natuurbrand binnen 24 uur in Drenthe. Gisteren brandde een groot stuk natuurgebied af bij Alteveer in de gemeente Noordenveld en vanmiddag brandde een stuk bos af aan de Verlengde Splitting in Klazienaveen Noord.

Foto’s: Van Oost Media