Mijlpaal voor Stadskanaal aan Huis: 1000ste pakketje thuisbezorgd

STADSKANAAL, DROUWENERMOND – De bezorgdienst die de winkeliers van Stadskanaal hebben opgezet als antwoord op de corona-maatregelen, blijkt een schot in de roos. In amper drie weken heeft Stadskanaal aan Huis al zo’n 1000 pakketten bij de inwoners thuis bezorgd. Koop Lokaal en Steun je eigen middenstand: deze boodschap van de winkeliers is door de inwoners van Stadskanaal dus goed begrepen. Als blijk van waardering voor deze steun vanuit de bevolking kreeg de ontvanger van het 1000ste pakketje een leuke attentie van de centrumwinkeliers.

Het coronavirus heeft tot op heden gelukkig Stadskanaal behoorlijk met rust gelaten. Dat moet vooral zo blijven. Daarom hebben de winkeliers in het centrum binnen een paar dagen nadat de regering de maatregelen afkondigde de bezorgdienst in het leven geroepen. Zo blijft de eigen middenstand overeind en kan iedereen toch gewoon in Stadskanaal zijn of haar inkopen doen.

Binnen een straal van 10 kilometer

Stadskanaal aan Huis bezorgt bij iedereen die binnen een straal van 10 kilometer van het centrum woont. Het principe is eenvoudig: de klant belt of stuurt een whatsapp naar de winkel, doet de bestelling en spreekt met de winkelier af hoe betaald wordt. Dat gebeurt via een Tikkie of met een betaalopdracht. De bezorger heeft dus geen geld op zak en houdt een gezonde afstand bij het bezorgen van de bestelling.

Online Centrum Stadskanaal levert ook nieuwe klanten op

De winkeliers in Stadskanaal blijken verrassend creatief nu veel van hun contacten met de klant online verlopen. Op de facebookpagina Centrum Stadskanaal staat een grote variatie aan filmpjes, van advies van de natuurdrogist tot een uitgebreide test van sportslippers voor thuisgebruik.

Ook whatsapp wordt creatief ingezet voor extra klantenservice. Met advies aan de klant voor knutselpakketjes voor de kleinkinderen en doorverwijzingen naar andere winkeliers voor een mooi cadeau bijvoorbeeld. Hiermee kunnen de winkeliers niet alleen hun eigen klanten goed van dienst zijn, het blijkt ook te leiden tot nieuwe klanten. Online winkelen kan gewoon in je eigen woonplaats, net zo makkelijk, ontdekken veel mensen nu. Zo levert de coronacrisis nog een kleine zegen op.

‘Kom niet massaal, maar winkels blijven open’

De winkeliers van Stadskanaal zijn vast van plan de bezorgdienst Stadskanaal aan Huis een permanent karakter te geven. Er blijkt zo veel vraag naar te zijn dat we ook na deze crisis zo’n service willen verlenen, aldus de woordvoerder namens de centrumwinkeliers Miranda Dillema. Tegelijk wil ze ook graag de boodschap kwijt dat de winkels in het centrum van Stadskanaal gewoon open zijn. “Kom niet massaal en als het kan alleen, wij houden natuurlijk alle regels in acht en we zorgen ervoor dat iedereen kan winkelen mét de gezonde afstand, voor klanten en medewerkers. Wie wel naar de winkel kan komen, is erg welkom. En voor wie dat niet kan, komt Stadskanaal aan Huis. Want bovenal geldt: Koop Lokaal in Stadskanaal!”

Ingezonden