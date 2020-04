Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 7 april 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

MIST EN ZON

Er is vanochtend nog een tijdje bewolking en lokaal ook nevel of mist, maar het gaat opklaren en vanmiddag is het zonnig met enkele stapelwolken. Vanochtend is er weinig wind, vanmiddag komt er een zwakke tot matige oostenwind op gang. De maximumtemperatuur was gisteren maar liefst 23 graden, vanmiddag wordt het vermoedelijk 18 of 19 graden.

Vanavond en vannacht is het vrij helder en vannacht ook nevelig weer, met een minimum rond de 9 graden. Morgen is het meest zonnig en wordt daarmee warmer dan vandaag: maximum 21 a 22 graden, maar ’s avonds komt er een noordenwind en dan koelt het af.

Donderdag en vrijdag is het vrij zonnig met een noordoostenwind en dan is het ’s middags 16 tot 18 graden. In het weekend is het wisselend bewolkt met kans op een bui, maximum dan 14 tot 16 graden.