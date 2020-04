DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg met foto’s

In het bos is langs een zandweg tussen het tankstation en de Lüchtenburg is eind maart afval gedumpt. Het afval bestaat uit stukken laminaat en plastic emmers. De politie is op zoek naar de dader en/of getuigen.

Papenburg

De politie waarschuwt bezitters van getunede auto’s dit weekend geen meeting te organiseren of naar een meeting te komen. Ook een automeeting valt onder het samenscholingsverbod. De politie zegt hierop gedurende het Paasweekend extra op te controleren en zo nodig boetes uit te delen. Ook kunnen auto’s in beslag worden genomen aldus de politie.

Haren

Gistermiddag is om half twee aan de Eichendorffstraße een coniferenhaag in brand gevlogen. Hierbij gingen zo’n 20 bomen in vlammen op. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. De schade wordt op 400 euro geschat.

Papenburg

Aan de Zur Seeschleuse verloor gisteravond om half elf een 25 jarige motorrijder de controle over zijn voertuig. Hij belandde in de berm en kwam ten val. Hij raakte daarbij zwaargewond. De schade aan zijn Yamaha wordt op 1.500 euro geschat.

Meppen

Maandagmiddag heeft op het fietspad bij de Teglinger Straße een fietser een voetganger aangereden. Een 35 jarige fietser wou een evenoude vrouw inhalen, maar kwam door onbekende oorzaak met haar in botsing. Hierbij raakte de vrouw ernstig gewond. De fietser kwam er met lichte verwondingen vanaf. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.

Heede met foto’s

Vanmorgen is om tien uur op de Birkenallee een 85 jarige bestuurder van een BMW tegen de gevel van zijn overbuurman gereden. De man reed achterwaarts uit zijn garage en trapte in plaats van op de rem op het gaspedaal. De auto reed daarop achteruit over de Birkenallee en botste tegen een muur van de woning van zijn overburen. Vervolgens reed de man zijn auto met een gang terug in zijn garage en knalde ook daar tegen een muur. Hij raakte bij de beide aanrijdingen niet gewond. De totale schade wordt op 53.000 euro geschat.

Foto’s: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim