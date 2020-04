Nieuw nummer van ‘Veerten’ ligt vanaf heden in de winkel

STADSKANAAL – Ondanks dat het Streekhistorisch Centrum vanwege de Corona-maatregelen dicht is, ligt het nieuwe nummer van Veerten vanaf heden weer in de winkel en natuurlijk bij de donateurs in de brievenbus.

Het is een bijzonder nummer geworden. Oorspronkelijk zou dit jaar op tal van plaatsen in het land, maar in april speciaal ook in de regio, stilgestaan worden bij de herdenking van de bevrijding 75 jaar geleden. Bijeenkomen om te vieren en te gedenken lukt nu niet, maar er over lezen uiteraard wel daarom zijn er in deze Veerten extra veel verhalen opgenomen over deze tijd.

Hennie Lemein schreef een verhaal over de Stadskanaalster verzetsman Cornelis Hoving. John de Grooth vertelt anekdotes over zijn vader die in Alteveer in het verzet zat. En Jan-Willem van de Kolk beschreef het indrukwekkende relaas van Annie Salomons uit Nieuw-Buinen, de vrouw en schoonzus van de bekende gebroeders Post die een heel belangrijke rol in het verzet speelden. Hoewel hun daden veel bekendheid kregen, is wat Annie meemaakte, nooit eerder beschreven en minstens zo aangrijpend.

Verder in deze Veerten:

Roelof Pinxterhuis beschreef de geschiedenis van het Plan Kikkert, wat van Westerwolde een militair oefenterrein had willen maken. Jakob Been vertelt over gymleraar Bliek uit Ter Apel. De serie verhalen over popmuziek in de Kanaalstreek gaat verder met een interview met Jan Weijer, het gezicht van Open Jongerencentrum De Kwinne in Stadskanaal dat in de jaren tachtig hét poppodium in de regio was waar elke twee weken een concert plaats vond.

Natuurlijk ontbreken ook de vaste rubrieken niet, waarin krantenberichten en collectiestukken van het Streekhistorisch Centrum worden uitgelicht.

Donateurs van het SHC krijgen het blad automatisch thuisgestuurd en het is in de losse verkoop verkrijgbaar bij de boekhandels in Stadskanaal, Musselkanaal en Ter Apel. Helaas even niet bij het Streekhistorisch Centrum zelf, dat is gesloten totdat de voorschriften van het RIVM opening weer toestaan.

