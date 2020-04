Slachtoffer duizenden euro’s kwijt door oplichtingspraktijk

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 8 april 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

OPNIEUW ZONNIG

Het is opnieuw zonnig met af en toe veel hoge bewolking, maar de zon overheerst de hele dag. Het wordt vrij warm met een temperatuur die geleidelijk stijgt naar een maximum van 21 tot 23 graden. De wind is zwak en veranderlijk, en vanmiddag komt er een zwakke tot matige noordenwind op gang.

Morgen is er een zwakke oostenwind en ook dan is het overwegend zonnig. Toch wordt het iets minder warm met een maximum van 18 tot 20 graden. Vrijdag wordt het 16 graden maar in het weekend is het weer wat warmer, met kans op een bui.

Na het weekend draait de wind weer naar het noorden en dan zakt het terug tot ongeveer 14 graden.