Volhouden! is het devies van burgemeester Velema

STUDIO RTV WESTERWOLDE, G1 – Vanmorgen was burgemeester Jaap Velema weer te gast in het programma: De Dag Vanmorgen.

Het is een moeilijke tijd voor veel mensen, vertelde de burgemeester. Met name voor senioren en kwetsbare personen die in zorginstellingen wonen en geen bezoek mogen ontvangen. Als in de zomer hun familie met vakantie gaat is de periode te overzien, maar hoe lang gaat dit duren? Ook voor hun familieleden is het lastig.

Maar ook voor ondernemers is het een spannende tijd. Er wordt door de regering ondersteuning aangeboden, maar hoe mooi dit ook lijkt, in de praktijk zitten er veel haken en ogen aan en moeten de aanvragers aan veel voorwaarden voldoen, waarbij een aantal buiten de boot valt.

Ook voor kinderen en hun ouders is het spannend. De kinderen kunnen niet naar school, ouders moeten thuis les geven en een aantal moet ook zelf thuiswerken. Dit vergt heel wat organisatie en geduld. “Gelukkig wonen wij hier in Westerwolde en kunnen de kinderen naar buiten om in de tuin te spelen of een wandeling in het bos maken”, aldus de burgemeester.

Volgens Jaap Velema zijn de ambtenaren wel grotendeels aan de nieuwe situatie gewend; ze werken veelal thuis. Alles draait gewoon door. De collegevergaderingen gaan via videoconferencing; er was deze week een volle agenda. De raads- en commissievergaderingen zijn afgelast. Hoe deze later gaan plaatsvinden is nog niet duidelijk. Mocht een onderwerp geen uitstel kunnen verdragen dan kan er wellicht een extra raadsvergadering worden ingepland.

Een nieuwe spoedwet maakt het wel mogelijk de raads- en commissievergaderingen op een andere manier te doen plaatsvinden, maar daar maakt de gemeente vooralsnog geen gebruik van.

Burgemeester Velema verwacht niet dat er tijdens de Paasdagen veel recreanten naar Westerwolde komen. Toch houden ze de vinger aan de pols en wordt er zo nodig, in overleg met de Veiligheidsregio Groningen, gehandhaafd.