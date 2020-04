Wekenlange celstraffen voor ‘coronaspugers’

ASSEN – De politierechter heeft op de snelrechtzitting in Assen vandaag twee ‘coronaspugers’ veroordeeld tot wekenlange celstraffen.

Een nog voortvluchtige verdachte (52 jaar, Nieuw Beerta) kreeg acht weken onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Tot aan de zitting heeft de politie vergeefs gezocht naar deze verdachte.

De andere verdachte (41 jaar, Ten Post) kreeg 10 weken gevangenisstraf waarvan vijf voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar met voorwaarden. Hij moet zijn celstraf meteen uitzitten.

Stopteken

De voortvluchtige verdachte uit Nieuw Beerta kreeg 24 maart 2020 in Midwolda een stopteken van de politie. “Het is eerste wat de agenten horen is een schreeuwende man die stelt dat hij naar een vriend op de camping moet die zware Corona heeft”, aldus de officier. De politie zegt dat de man bekeuringen krijgt. De verdachte beent naar een van de agenten en schreeuwt hem in het gezicht. “Wanneer hij niet meer dan 20 centimeter verwijderd is van het gezicht van de politieambtenaar hoest hij in zijn gezicht”, aldus de officier.

De agent deed aangifte. “In die aangifte vertelt de agent over zijn ouders die al op leeftijd zijn die hij niet wil besmetten. Hij vertelt onzeker en angstig te zijn over zijn gezondheid maar heeft ook angst anderen te besmetten”, aldus de officier. De rechter noemt het gedrag van de verdachte, die een lang strafblad heeft, ‘verwerpelijk’ en vonnist conform de eis.

In de sloot

De verdachte uit Ten Post belandt 31 maart 2020 in Ten Boer met zijn auto in een sloot. Meerdere politie-eenheden, de brandweer en een ambulance gaan ter plaatse. De verdachte weigert echter uit de auto te komen. Als de politie hem eruit wil halen verklaart hij de politie te “haten”, roggelt en spuugt in de richting van de politie. Daarbij roept hij dat hij corona heeft. De verdachte krijgt een zogenaamde spuugkap op van de agenten.

Geboeid wordt hij per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis vanwege het letsel dat hij heeft opgelopen door het ongeval. Ook dan blijft hij roggelen en spugen. “Tijdens de rit roept hij steeds ‘jij gaat dood’ en blijft roepen dat hij corona heeft. Beide agenten geven in hun verklaring aan dat zij zich bedreigd, beledigd en vernederd voelen”, aldus de officier. “Ook in het ziekenhuis blijft de verdachte recalcitrant en roept hij naar een beveiliger aldaar ‘wat wil jij nou?’“

Extra verzwarend

Extra verzwarend voor de eis noemt de officier dat de verdachte dreigementen uit naar “juist diegenen die hem te hulp komen nadat hij gewond raakt als automobilist”. De verdachte zegt dat hij een ‘black-out’ heeft gehad en betuigt spijt op de zitting. De officier eist tien weken onvoorwaardelijke celstraf en gevangenhouding. De rechter houdt rekening met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte en vonnist dat hij de helft van de eis moet zitten, met een proeftijd van twee jaren, onder voorwaarden van een meldplicht, behandeling voor zijn alcoholverslaving en een alcoholverbod.

Bron: O.M.