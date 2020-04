Burgemeester Cora-Yfke Sikkema verwacht dit weekend minder Duitsers in het centrum van Winschoten

STUDIO RTV WESTERWOLDE, G1 – Vanmorgen was burgemeester Cora-Yfke Sikkema te horen in het programma De Dag Vanmorgen.

Vanmorgen had Oscar Bolsenbroek in het programma De Dag vanmorgen een telefonisch interview met de burgemeester van de gemeente Oldambt: Cora-Yfke Sikkema. Dit interview vond later plaats dan aanvankelijk de bedoeling was, want de burgemeester had eerst nog een video conference. Gelukkig vond dit niet via de video-app ZOOM plaats, want hiervan werd gisteren bekend dat deze is gehackt en dat de app beveiligingslekken bevat.

De burgemeester vertelde dat de inwoners van de gemeente Oldambt zich over het algemeen goed aan de door het RIVM opgestelde regels houden. Maar er zijn uitzonderingen. Deze personen zijn hierop door handhavers aangesproken. Zoals de heer Koen Schuiling, burgemeester van de stad Groningen en tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen, gisteren aankondigde zullen er vanaf vandaag boetes worden uitgeschreven wanneer mensen samenscholen.

Ook de gemeente Oldambt heeft van veel ondernemers aanvragen voor ondersteuning gekregen. Indien deze aanvragen worden gehonoreerd moet de gemeente de bedragen voorschieten. De gemeente heeft niet veel vet op de ribben en de begroting nog maar net op orde, vertelde de burgemeester. Het zal dan ook een flinke aanslag op deze begroting worden, maar ze gaat er van uit dat het geld door het Rijk wordt gecompenseerd.

Aangezien de Paasactiviteiten die jaarlijks door Zweep Events zijn afgelast verwacht de burgemeester dat er dit weekend niet zo’n toestroom van Duitsers zal zijn als andere jaren. Ook in Duitsland is bekend gemaakt dat er geen extra feestelijkheden zijn. Mocht het wel het geval zijn dat onze oosterburen massaal naar Winschoten komen, dan wordt hierop gehandhaafd, aldus Cora-Yfke Sikkema.