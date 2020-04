Culturele sector roept houders van tickets op: Bewaar je ticket, geniet later

REGIO – Nederlandse theaters, concertzalen, poppodia, evenement- en sportorganisatoren, musea en festivals vragen gezamenlijk aan bezoekers om hun tickets te behouden en zo de culturele sector te steunen. De sector heeft in gezamenlijkheid een regeling ontwikkeld, met ondersteuning van het ministerie van OCW en de ACM.

COVID-19 raakt ons allemaal, ook de culturele sector en de sport. Veel voorstellingen, festivals, wedstrijden en concerten worden noodgedwongen verplaatst of afgelast; musea en monumenten sluiten hun deuren. De verschillende brancheverenigingen slaan de handen ineen en roepen hun bezoekers op om hun ticket te bewaren tot de deuren weer opengaan: Bewaar je ticket, geniet later.

Passend aanbod

De organisaties komen met passende oplossingen voor de houders van tickets, de bezoekers. Er wordt zoveel mogelijk gezocht naar nieuwe data voor de evenementen die nu geen doorgang kunnen vinden en het oorspronkelijke ticket blijft gewoon geldig. Is zo’n verplaatsing niet mogelijk, wordt het evenement definitief afgelast of is de houder van het ticket verhinderd op de nieuwe datum, dan krijgt de houder van het ticket een voucher ter waarde van de oorspronkelijke ticketprijs, inclusief (service)kosten, die later ingewisseld kan worden. Hierdoor kunnen bezoekers alsnog genieten van een vervangende voorstelling, wedstrijd, festival, concert of tentoonstelling. Ticketkopers worden door de betreffende organisator geïnformeerd over de praktische afhandeling van hun evenement en tickets. Ook kunnen ticketkopers in veel gevallen ervoor kiezen om hun ticket om te zetten in een donatie, waarmee zij artiesten, makers en de mensen achter de schermen steunen.

Brede steun

De gezamenlijke regeling krijgt onder andere steun van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en van minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: “Ook voor de culturele sector zijn dit uitdagende tijden. We kunnen de theaters, organisatoren, poppodia en musea helpen door naar de voorstellingen te blijven gaan, alleen later wanneer de omstandigheden het toe laten. Evenementen worden nu verplaatst. Bewaar je ticket en blijf van cultuur genieten. En kan je toch niet, vraag dan om een tegoedvoucher. Zo help je de culturele branche overeind te blijven.”

Geniet later

Met ‘Bewaar je ticket, geniet later’ hoopt de sector dat houders van tickets hun bezoek aan hun favoriete podium of event uitstellen. Daardoor kan de culturele sector en de sport de grote economische klap die hen treft door de coronacrisis opvangen. Dit geeft de sector de ruimte om te werken aan nieuwe evenementen in de toekomst. Niet alleen de organisatoren, artiesten en podia worden hiermee geholpen, maar juist ook de mensen achter de schermen die deze evenementen mede mogelijk maken zoals decorbouwers, technici, leveranciers, creatieven en andere werknemers en zelfstandigen in de culturele en sportsector.

De organisatoren hebben er uiteraard begrip voor als houders van tickets om welke reden dan ook niet van deze regeling gebruik willen of kunnen maken: zij kunnen alsnog hun geld terugvragen. De wijze waarop de restitutie verloopt, is omschreven in de ‘Regeling ticketgelden coronacrisis’ en is gerelateerd aan de datum van het (oorspronkelijke of verplaatste) evenement.

Meer informatie over ‘Bewaar je ticket, geniet later’ kun je vinden op bewaarjeticket.nl en voor Engelstaligen op saveyourticket.nl

