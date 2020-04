Droogte zorgt voor hoger risico natuurbranden

REGIO – Het is al langere tijd droog. Daardoor is het risico op natuurbranden vergroot. Wees daarom alert en meld verdachte zaken meteen via 112.

De Veiligheidsregio Groningen heeft het natuurbrandrisico verhoogd van fase 1 naar fase 2. Dit betekent dat de hulpdiensten extra alert zijn op het ontstaan van natuurbranden.

Ook u kunt helpen

Bent u van plan vuur te stoken of te barbecuen? Let dan goed op. Houd blusmaterialen zoals een blusdeken bij de hand. Ziet u in uw omgeving iets verdachts? Aarzel niet en bel 112. Zo kunnen we samen natuurbranden helpen voorkomen.

Meer informatie vindt u op de website van de brandweer Groningen.

Bron: Gemeente Westerwolde