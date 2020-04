Geen zeehondenkijkwand bij Termunten

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 9 april 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

ZON MET WOLKENVELDEN

Een hogedrukgebied boven Schotland en de Noordzee zorgt voor een zwakke tot matige noordoostenwind. Daarmee is het nog maar eens een zonnige dag, maar af en toe komen er een paar wolkenvelden voorbij. Er is vanochtend nog maar weinig wind, vanmiddag is er windkracht 3. De maximumtemperatuur ligt bij ons tussen 18 en 20 graden.

Vannacht komt er koudere lucht naar ons toe, het daalt tot ongeveer 2 graden. Morgen wordt het daarna 14 tot 16 graden, met zon, stapelwolken, en een oostenwind.

In het weekend draait de wind naar zuidoost tot zuid, en zondag naar het zuidwesten. Het wordt opnieuw wat warmer met zaterdag een maximum rond 18 graden, en zondag ongeveer 20 graden. Zaterdag is het droog, zondag en maandag is er kans op een bui en maandag wordt het ook koeler.