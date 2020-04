Gratis webinar voor noordelijke ondernemers op 14 april

NOORD NEDERLAND – De noordelijke provinciale ondernemersplatformen Ik Ben Drents Ondernemer, Kennispoort Drenthe en het Friese Ynbusiness organiseren op dinsdag 14 april een webinar over de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW). Ondernemers uit de noordelijke provincies kunnen gratis deelnemen aan dit webinar waarin zij uitleg krijgen over de NOW-regeling.

Aanmelden

Aanmelden kan via de website van de provinciale ondernemersplatforms:

NOW

Om tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen te beschermen kondigde het kabinet op 17 maart een economisch noodpakket aan. Een van de maatregelen is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden: de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW). De regeling is sinds 6 april opengesteld en inmiddels zijn bij het UWV al tienduizenden aanvragen binnengekomen. De verwachting is dat 100.000 tot 150.000 ondernemers aanspraak maken op deze regeling. Onder hen ook een groot aantal noordelijke ondernemers.

Over het webinar

Daarom besloten de noordelijke provinciale ondernemersplatformen de handen ineen te slaan en gezamenlijk een webinar te organiseren. Tijdens dit webinar geven specialisten van Flynth accountants & adviseurs samen met eerstelijns programma adviseurs Arjen Schol (Friesland en Groningen) en John Boersma (Drenthe) uitleg over de regeling. Aan bod komen vragen als: Voor wie is de regeling? Hoe ziet de aanvraagprocedure er precies uit? Wat houdt het 10-stappenplan in en over welke maanden kun je het beste de NOW-regeling aanvragen? Daarnaast is er gelegenheid om vragen te stellen.

Elke provincie een webinar

Om voldoende ruimte voor vragen van de deelnemers te laten krijgt elke provincie een eigen webinar. Het Drentse webinar start dinsdag 14 april om 8.30 uur op www.ikbendrentsondernemer.nl en www.kennispoortdrenthe.nl. Friese ondernemers kunnen vanaf 10.00 uur terecht op www.ynbusiness.nl en ondernemers uit Groningen zijn vanaf 11.30 uur welkom op www.provinciegroningen.nl/webinar. De webinars duren drie kwartier. Deelname is gratis. Aanmelden kan via een van de bovenstaande websites.

Initiatiefnemers

De webinars worden verzorgd door de vier provinciale ondernemersplatformen Ik Ben Drents Ondernemer, Kennispoort Drenthe en Ynbusiness in samenwerking met Flynth accountants & adviseurs. 

Ingezonden