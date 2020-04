DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Gisteren is tussen 16.40 en 17.15 uur op de parkeerplaats van een tuincentrum aan de Meppener Straße of op de parkeerplaats van een winkel aan het Industriepark in Haren een blauwe VW Passat aangereden. Hierbij raakte de linker spatbord beschadigd. De veroorzaker heeft geen gegevens achtergelaten. De schade wordt op 1.000 euro geschat.

Heede, Werlte, Lorup

Tussen dinsdagmiddag en woensdagochtend is in het noordelijke gedeelte van Emsland bij vier bedrijfsauto’s ingebroken. De wagens stonden geparkeerd aan de Kirchkamp in Lorup, de Dersumer Straße in Heede en aan de Goethestraße in Werlte. Uit de busjes werd voor meerdere duizenden euro’s aan gereedschap en machines gestolen.

Haren

Gistermorgen is aan de Barenfleer een trekker uitgebrand. Het vuur werd bestreden door de brandweer van Rütenbrock. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan.