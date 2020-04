Online Taalhuis van start: thuis op een leuke, laagdrempelige manier bezig blijven met taal

GRONINGEN – Alle 37 bibliotheken van Biblionet Groningen blijven in ieder geval tot en met 28 april gesloten. Dit betekent ook dat er twintig Taalhuizen gesloten zijn. In deze Taalhuizen komen normaal gesproken wekelijks vele volwassenen om te oefenen met leren lezen en schrijven. Om ervoor te zorgen dat deze deelnemers toch door kunnen gaan met oefenen, is onlangs het Online Taalhuis van start gegaan op YouTube.

Video’s met oefeningen

Lydia Russchen werkt voor Noorderpoort en is coördinator van het Taalhuis Midden-Groningen dat gevestigd is in Bibliotheek Hoogezand. Zij was vanaf het eerste moment betrokken bij het idee voor het Online Taalhuis. Marica van de Weerd, adviseur bij Biblionet Groningen, belde haar twee weken geleden met het voorstel en kort daarna hadden ze de eerste video al online staan. De prettige samenwerking die er al was tussen de partijen, mede vanuit het Provinciaal Bondgenootschap, maakte dat ze zo vlot konden. Sindsdien neemt Lydia meerdere keren per week vanuit huis een les op voor iedereen die wil blijven oefenen met het leren van de Nederlandse taal: “Het was in het begin wel even wennen, ik had dat nog nooit eerder gedaan.”

Toch even met de taal aan de slag

Lydia: “Dit is natuurlijk een periode waarin alles op zijn kop staat. Het bezoekje aan het Taalhuis in de bibliotheek was een vaste waarde voor veel mensen. Dat is nu weggevallen voor ze. Ik vind het belangrijk dat ze nog steeds op een positieve manier actief bezig kunnen zijn met taal. De video’s van het Online Taalhuis zijn daar een mooie manier voor. Ze kunnen thuis even met taal bezig zijn, zonder dat ze daar veel moeite voor moeten doen. Ik hoop dat ze erdoor geïnspireerd worden en op ideeën worden gebracht om toch met taal aan de slag te blijven.” Inmiddels worden de video’s al gedeeld door heel Nederland.

Onderwerpen uit het leven gegrepen

Er komen heel veel verschillende onderwerpen aan bod in de video’s. Van huisdieren tot spullen in de woonkamer en van boterkoek bakken tot aan woorden die bij de lente horen.. Lydia: “Soms ben ik ergens mee bezig en dan denk ik: hé, dit is leuk om een video van te maken! Af en toe leveren anderen ook input, of geven deelnemers zelf aan waarin ze geïnteresseerd zijn. Het belangrijkste is dat er voor iedereen iets tussen zit: jong, oud, creatief, minder creatief, noem maar op!”.

De kip van Lydia is populair

Lydia heeft al van verschillende deelnemers positieve reacties vernomen. “Toen ik een video maakte over voorlezen, had ik mijn hond en kip erbij gezet als luisteraars. Daar kreeg ik een heleboel reacties op, iedereen vond de kip helemaal fantastisch!” Sommige deelnemers hebben wat hulp nodig bij het openen van de video. Dan belt Lydia ze op en helpt ze hen op weg.

Nieuwe ideeën zijn altijd welkom

De verwachting is dat het Online Taalhuis nog wel een tijdje door zal gaan. Lydia: “Nieuwe ideeën voor lessen zijn altijd welkom! Iedereen die wil helpen kan contact met ons opnemen. En wie mensen kent die graag willen oefenen met taal, geef dan gerust de linkjes naar de video’s aan hen door!”. Meer informatie over dit initiatief en een link naar de video’s is te vinden op: biblionetgroningen.nl/ontdek-de-bibliotheek-online.

Laaggeletterdheid terugdringen

Een op de negen volwassenen heeft veel moeite met lezen, schrijven rekenen en omgaan met de computer. Dat maakt het lastig om mee te doen met de samenleving. Het Taalhuis is in de bibliotheek is één van de manieren om te werken aan meer geletterdheid in de provincie Groningen. Biblionet Groningen werkt hiervoor samen met onder meer Stichting Lezen & Schrijven, gemeenten, Noorderpoort, Alfa college, welzijnswerk, Humanitas en lokale partners.

Ingezonden