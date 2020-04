Paashaas zwaait Tweede Paasdag naar inwoners van Wedde

WEDDE – Maandagmiddag zwaait de Paashaas naar de inwoners van Wedde.

Op dit moment is iedereen in de ban van corona en worden bijna alle evenementen afgelast, zoals in Wedde het paasvuur. Een aantal mensen heeft, samen met Café Westerwolde, de handen ineen geslagen en hebben de Paashaas gevraagd dit jaar toch naar Wedde te komen.

Op Tweede Paasdag rijdt de Paashaas vanaf 16.00 uur door het dorp om naar de inwoners van Wedde te zwaaien. Maar let op: Blijf in jullie eigen voortuin of op de stoep staan. Kinderen kunnen in verband met de coronacrisis niet bij de Paashaas komen en mogen ook niet achter de Paashaas aan fietsen of rennen!

