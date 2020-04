Programma Erfgoedmanifestatie 2020 in Oldambt afgeblazen

WINSCHOTEN – De Stichting Tramhaven in Winschoten heeft besloten om het programma rond de Erfgoedmanifestatie 2020, welke in de haven van Winschoten zou plaatsvinden eind juli, af te blazen.

Met de uitbraak van Corona in Nederland is het onmogelijk om het raamprogramma in Winschoten, Blauwestad en Bad Nieuweschans ( markt, muziek, kinderplein, kermis, oude ambachten en tal van andere activiteiten) door te laten gaan. Voorzitter Henk de Vrieze is teleurgesteld over de gang van zaken, maar gezondheid gaat voor alles, aldus de Vrieze.

Erfgoedmanifestatie zelf (nog) niet afgelast

Eind juli van dit jaar willen 100-150 schepen de Winschoter haven aandoen voor de jaarlijkse manifestatie van de LVBHB (Landelijke vereniging tot behoud van historische bedrijfsvaartuigen) 85 schepen hebben zich al aangemeld om naar Winschoten te komen. Op dit moment is de manifestatie zelf (nog) niet afgeblazen, maar rond het raamprogramma moeten we nu knopen doorhakken aldus voorzitter de Vrieze. Artiesten, faciliteiten en evenementen, ook in de gasthavens Blauwestad en Bad Nieuweschans, moeten worden vastgelegd en deels betaald. Daarnaast past het totaal niet om bedrijven, die het nu zwaar hebben, te benaderen voor sponsoring.

Hoe nu verder?

De Stichting Tramhaven onderhoudt nauw contact met de LVBHB en de gemeente Oldambt en volgt de ontwikkelingen rond het coronavirus. Mocht besloten worden dat de manifestatie wel doorgaat en er meerdere schepen naar Winschoten komen dan zal de Stichting Tramhaven hier meer over bekend maken en kijken wat we nog hieromheen kunnen organiseren.

Alles staat of valt met de ontwikkelingen in de komende weken. We houden u vanzelfsprekend op de hoogte.

Stichting Tramhaven Winschoten

Henk de Vrieze (voorzitter)