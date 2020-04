Voorlichtingsbijeenkomst over bevallen bij Treant gaat niet door

STADSKANAAL, EMMEN, HOOGEVEEN – Zwanger in coronatijd? Ook in deze periode kunnen zwangeren onze drie ziekenhuislocaties veilig bezoeken voor een controle. Ook is bevallen in Emmen gewoon mogelijk.

Wie zich zorgen maakt over de eigen gezondheid of die van de baby, neemt net als anders contact op met de verloskundige of gynaecoloog.

De voorlichtingsbijeenkomst op 20 april gaat helaas niet door. Op de site www.treant.nl/gynaecologie staat wel een filmpje over bevallen bij Treant. Deze video laat zien hoe een opname voor een bevalling bij ons in het ziekenhuis gaat. Bij vragen hierover kunnen mensen mailen naar voorlichtingsavond.zwangeren@treant.nl.

De voorlichtingsavond van 15 juni gaat vooralsnog wel door (mits toegestaan volgens RIVM-richtlijnen).

Ingezonden