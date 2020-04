Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 10 april 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

MINDER WARM

De zon is er vandaag weer flink bij, maar af en toe is er veel sluierbewolking en dan is het dus een beetje heiig. Het wordt ook niet zo warm meer als de laatste dagen: de maximumtemperatuur ligt rond 15 graden en de wind wordt matig uit oost tot noordoost.

Vannacht wordt het opnieuw koud, minimumtempertuur dan rond 2 graden. Morgen is het wat warmer met een maximum van 18 a 19 graden, vrij veel zon, en een zwakke zuidoostenwind. Zondag is 20 graden mogelijk met later op de dag wellicht een bui, begin volgende week is het gevoelig kouder want dan zakt het terug naar 12 tot 14 graden. Maandag is er kans op bui, daarna keert de zon terug.