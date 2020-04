DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Vanmorgen is om zes uur op de Industriestraße in Weener een vrouw op een e-bike aangereden. Het 59 jarige slachtoffer fietste over de Industriestraße in de richting van het centrum. Een 33 jarige automobilist uit Leer merkte de fietsster te laat op, met een aanrijding tot gevolg. Hierbij kwam de fietsster ten val en raakte gewond aan haar hoofd en rug. Ze werd per ambulance naar het ziekenhuis in Leer gebracht.

De schade wordt op 1.500 euro geschat. Tijdens de controle door agenten bleek de automobilist niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Er wordt verder onderzoek gedaan.

Lingen

De politie heeft gisteren in verschillende plaatsen gecontroleerd op samenscholing. Zo werd bij een bedrijfsterrein in Lünne een bijeenkomst van minstens tien personen beëindigd. Bij de Sparkasse in de Obergerichtsstraße in Meppen hield zich een groep van vijf personen op en bij de zandverstuiving in Spahnharrenstätte een groep jongeren die aan het barbecueën waren. In Spelle gingen meerdere personen op de vlucht toen de politie naderde. Zij zaten bij een kampvuur alcohol te consumeren. Er werden tijdens de controles diverse gebiedsverboden uitgereikt.

Papenburg

Op het fietspad langs de Rheiderlandstraße is gistermiddag een 61 jarige vrouw zwaargewond geraakt toen zij om 17.20 uur door een 34 jarige Nederlandse automobilist werd aangereden. De man zag het slachtoffer over het hoofd toen hij de Industriehafen Süd wou inslaan. De vrouw reed op dat moment op haar e-bike rechtdoor.

Papenburg

Tussen 3 en 6 april is aan de Humboldstraße een bedrijfsauto opengebroken. Er werden machines en gereedschap ter waarde van 4.000 euro gestolen.