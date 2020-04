Brandweer blust diverse buitenbranden

SCHEEMDA, NIEUWE PEKELA, HOOGEZAND – De brandweer heeft vanmiddag diverse buitenbranden geblust.

Aan de Ommelanderweg te Nieuwe Pekela brak vanmiddag rond half vijf brand uit in een stuk bosgebied. Fietsers die over de Oud Alteveer reden zagen de brand aan de overkant van het water en alarmeerden de brandweer. Die was snel ter plaatse om de vlammen te doven. Er werd nog een tijdje nageblust om er voor te zorgen dat niet op een later tijdstip het vuur weer kon oplaaien. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. (Zie foto’s)

Een buitenbrand bij de van Heemskerckschool aan Jan Huitzingstraat in Hoogezand is vanmiddag rond kwart voor vijf overgeslagen naar een schuurtje. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat een stuk coniferenhaag en een schutting in de vlammen opgingen. Ook het schuurtje liep forse schade op. Bij de brand kwam asbest vrij. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.

Rond tien voor zes ontstond brand in een conifeer bij een woning aan de Eexterweg in Scheemda. De brand ontstond tijdens het barbecue├źn. De bewoner wist zelf het vuur grotendeels te doven. De brandweer van Scheemda maakte de klus af.

Foto’s: Dennie Gaasendam