Geldautomaat in Bunde opgeblazen

BUNDE – Vannacht is voor de tweede keer binnen veertien dagen in Bunde een geldautomaat opgeblazen.

Vannacht werd de brandweer van Bunde om 3.04 uur gealarmeerd voor een brandmelding bij de Combi aan de Neuschanzer Straße in Bunde. Er bleek geen sprake van daadwerkelijke brand te zijn maar diverse alarmen waren in werking gesteld doordat de geldautomaat van de Ostfriesischen Volksbank eG was opgeblazen.

De explosie, die met een harde knal gepaard ging, heeft forse schade aangericht. Dit niet alleen aan de geldautomaat in de bank, maar ook bij de naastgelegen winkels, zoals de apotheek. De brandweer heeft, nadat vastgesteld was dat er geen explosiegevaar was, nog enige tijd de politie geassisteerd, die het gebied rond de geldautomaat veilig stelde en sporenonderzoek deed.

Van de daders ontbreekt ieder spoor. De politie vermoedt dat de ze met een motor of brommer in de richting van Nederland zijn gevlucht. Het is niet bekend of er geld is buitgemaakt.

Op 30 maart werd om half drie de geldautomaat van een filiaal van de Oldenburgischen Landesbank (OLB) aan de Kirchring in Bunde opgeblazen. Of er toen geld is buitgemaakt is niet bekend gemaakt. De schade werd op 750.000 euro geschat.

Bron en foto’s: Feuerwehr Landkreis Leer