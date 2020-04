Hans Lauxen verzorgt persoonlijke ECO coaching

BLAUWESTAD – Dat nood creatief maakt, blijkt steeds vaker de afgelopen tijd. Nu ook de sportscholen en dojo’s gesloten blijven, maar de vraag om emotionele kracht, sportiviteit en balans niet afneemt, biedt Hans Lauxen zijn pupillen de mogelijkheid om in 1 op 1 sessies toch de coaching, tai-chi en yoga lessen te blijven volgen. Dit doet hij samen met collega Karen Buitenwerf-Lowe uit Pekela.



ECO coaching houdt volgens Lauxen in dat je de juiste en voldoende vragen stelt bij beslissingen en handelingen waardoor je snel tot de kern doordringt om vervolgens nieuwe wegen te openen en je kracht te vinden.

De mentale en fysieke beheersing die je hierbij leert toepassen in alle omstandigheden komen ook en misschien wel vooral in deze tijd van crisis goed van pas.



Heerlijk in de buitenlucht, op het gras van zijn tuin in Blauwestad wordt er bewogen, stilgestaan, geyogaad, gesproken, gevraagd, geluisterd, gevoeld en wat verder maar nodig is om de coachingsessie voldaan af te sluiten.

Alles uiteraard met voldoende afstand en met niet meer dan drie personen tegelijk.



De oud wereld- en Europees kampioen Tai Chi Chuan en meester in de 7e graad vindt voor eenieder die er behoefte aan heeft graag een gaatje in zijn agenda! Dit alles vergezeld van een heerlijk kopje Chinese thee of een bakje troost.

Tekst en foto’s: Anita Meis