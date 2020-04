Poging tot brandstichting bij zendmast Groningen

GRONINGEN – Gisteravond is een poging gedaan de zendmast aan de Koningsweg in Groningen in brand te steken.

Via Burgernet werd gisteravond verzocht uit te kijken naar naar een nieuw model blauwe Kia Picanto. De inzittenden worden er van verdacht een poging tot brandstichting te hebben gedaan bij de zendmast aan de Koningsweg in Groningen.

De brand werd door een omwonende geblust.

De laatste tijd zijn er meer zendmasten in brand gestoken. Dit gebeurde in Deurne, Nuenen, Beesd, Rotterdam en Liessel. Ook was het vannacht raak bij twee zendmasten bij Oudenbosch in Brabant. Dit waren allemaal 5G masten; de mast in Groningen was dit niet.

Providers en de Nationale Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) zijn bezorgd en denken aan anti-5G-activisten. Over 5G gaan complottheorieën rond, onder meer over een verband tussen de straling van de masten met corona. Belangenvereniging van telecomoperatoren GSMA benadrukt dat er geen verband is tussen straling afkomstig van 5G-masten en het coronavirus. Deze week zijn ook in Groot Brittannië en Noord Ierland masten in brand gestoken en gesaboteerd.