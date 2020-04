Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 11 april 10.00 uur. Door Jules Gernaerdt

WARME PAASDAG

Het wordt morgen een warme paasdag met nog steeds veel zon en temperaturen rond 20 graden en een zwakke veranderlijke wind. Wel is er wat meer bewolking en mogelijk valt er morgenavond ook een enkele bui. Vandaag blijft het sowieso droog en is het zonnig, met alleen wat sluierbewolking. Maximum vanmiddag 19 a 20 graden.

Tweede paasdag zal het heel anders zijn, want dan is er een koude noordoostenwind en wordt het niet warmer dan 10 graden. Het is maandag wel droog met wolkenvelden en wat zon. Dinsdag is het opnieuw zonniger en is er minder wind, en dan is het maar een graad of 9.

Op de lange termijn wordt het weer warmer, maar het blijft ook erg droog weer.