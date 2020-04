Janny besteedde in Diverdoatsie aandacht aan de winnoars van de schriefwedstried

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Bie Diverdoatsie op zoaterdag 11 april 2020 is aandacht besteed aan de winnoars van de schriefwedstried.

Zoaterdag 11 april was Luuk Houwing weer in de studio dit moal had hai een verhoal over dat wat hai zulf mit moakt het noa de bevrijding, 75 joar leden, en dat had wel indruk moakt. Dit verhoal is ploatst in een bouk dei in 1986 deur het Anjerfonds oetgeven is. Mit doarin het verhoal van Luuk. Dat was het begun van Luuk zien schrieverij! En doar binnen wie mor wat bliede mit!



In dizze oetzenden hebben wie ook contact had met winnoars van de schriefwedstried. In de veurige oetzennen hebben wie doar ook al aandacht aanbesteed. Deur omstandigheden is het iets anders goan dan de bedoeling was. Mor gelukkig is er het programma “Diverdoatsie” het programma veur de Grunniger toal , kunst en cultuur, woarin wie aandacht kinnen besteden aan de prieswinnoars van de Grunniger schriefwedstried organiseert deur de gemainte Westerwolde.

In de studio was Alberta Gerritsma zai won de daarde pries bie Poëzie, mit het gedicht “t Grunniger Peerd”. Ze was hail bliede mit heur pries, te meer omdat ze gain Grunniger is mor…..” Frais” . Mor ze is hailemoal weg van Westerwol en doarmit ook weg van de Grunniger toal. En het Grunnings dialect…..dat komt hailemoal goud! Dat krig ze heus wel onder de kneie.

Telefonisch hebben wie contact had mit Nane van de Molen. Hai het de 2e pries kregen veur zien gedicht “ Veurjoar komt ter al weer aan” . Nou doar genieten wie op dit moment volop van!!

Nane het zien gedicht veurlezen, mit de belofte dat, zodroa het kin, hai noar de studio van RTV Westerwolde komt. Dat geldt ook veur Martha de Jonge mit heur verhoal “’n Biezundere zummerdag”, zai komt ook zodroa het kin noar de studio.

Martha het de daarde pries wonnen mit heur verhoal. Allemoal van harte gefeliciteerd.

Julian Buist zorgde veur ’t geluud en ook veur de muziek

Soamnestelling en presentoatie; Janny de Vries

Ingezonden door Janny de Vries