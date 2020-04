DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Vrijdagnacht zijn zes complete wielen van een aan de Industriestraße geparkeerde vrachtwagen gestolen. Het is onduidelijk hoe ze zijn vervoerd. De schade wordt geschat op 3.500 euro.

Gisteravond is rond zeven uur een 58 jarige inwoner van Itterbeck met zijn auto in de sloot naast de Mühlenberg beland. Dit gebeurde op een recht stuk weg. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend. Het slachtoffer is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht.

Sustrum

Vrijdagavond is om 19.40 uur bij een bedrijf aan de Südweg een shovel in brand gevlogen. Dit gebeurde tijdens het voederen van paarden. De oorzaak was vermoedelijk een defect in het hydraulisch systeem. Ondanks het snelle ingrijpen van zowel de eigenaar als de brandweer kan de machine als verloren worden beschouwd.

Walchum

Gisteravond is om zeven uur op de Süd-Nord-Straße bij de afslag naar Hasselberg een 55 jarige man uit Mussel met zijn Renault in de berm beland en vervolgens meerdere keren over de kop geslagen. Waarschijnlijk miste hij door een te hoge snelheid de afslag. De man bleef ongedeerd. In het ziekenhuis werd bloed geprikt. Daaruit werd duidelijk dat hij onder invloed van alcohol verkeerde. Zijn rijbewijs is in beslag genomen. De schade wordt op 8.500 euro geschat.