Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 12 april 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

MORGEN VEEL KOUDER

Het is ook vandaag een redelijk zonnige dag maar er zijn wel een paar wolkenvelden en daar zou vanmiddag of vanavond wellicht een enkele bui uit kunnen vallen. De maximumtemperatuur is nog 19 a 20 graden, maar vanavond wordt het snel frisser want de wind draait dan naar het noorden.

Vannacht daalt het tot ongeveer 5 graden, met een afwisseling van bewolking, opklaringen, en plaatselijk wat regen.

Morgenochtend klaar het snel op en het is overdag droog met zonnige perioden, in de avond is er kans op enkele kleine regenbuien. Het is bovenal een koude dag met maximum van 8 tot 10 graden, bij een matige tot vrij krachtige noordenwind.

Dinsdag is het droog met vrij veel bewolking en koud weer: minimum rond +1 en maximum rond 8 graden. Woensdag is het opnieuw zonnig met 15 graden, donderdag is het 16 tot 18 graden.

