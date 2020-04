Besluit al dan niet doorgaan Open NK Beach Soccer 2020 valt op 1 juni

BLAUWESTAD – De organisatoren van het NK Beach Soccer nemen uiterlijk op 1 juni een beslissing of het toernooi door gaat.



Het kampioenschap staat dit jaar, zoals de meesten van jullie inmiddels zullen weten, gepland op 26, 27 en 28 juni. En wat ging het lekker met de inschrijvingen! Vanzelfsprekend is dit sinds het begin van de uitbraak van het Corona virus stil gevallen. Iedereen, inclusief wij, had en heeft wel even andere dingen aan het hoofd.



Als bestuur van dit mooie kampioenschap ontkomen ook wij er echter niet aan om beslissingen te nemen aangaande de haalbaarheid om dit te organiseren. De moeilijkste beslissing die we in het elfjarige bestaan van dit toernooi hebben moeten nemen. Zeker omdat het toernooi op data gepland staat waarover we op dit moment met nog geen zinnig woord kunnen zeggen hoe het er dan voor staat. Wat doe je dan, annuleren of niet?



De beslissing om het toernooi te annuleren kunnen ze uitstellen tot uiterlijk 1 juni, de einddatum van de huidige maatregelen aangaande het organiseren van evenementen. We beseffen ons heel goed dat de kans op doorgaan misschien maar 1% is. Maar we willen vooralsnog niet de handdoek in de ring gooien.



Voor alle duidelijkheid, de gezondheid van onze deelnemers staat voorop. We volgen dus de richtlijnen vanuit de overheidsinstanties in ons besluit de komende maanden. Is er eerder duidelijkheid, dan zullen we eerder annuleren dan de aangegeven 1 juni.



We hebben tevens gekeken naar het verschuiven van het toernooi. Echter, de weken na het huidige beach soccer weekend betreffen de zomervakantie van de regio noord. In de laatste weken van deze vakantie begint, volgens de originele planning, het amateurseizoen al. Ook hiervan hebben we geen idee of dit zo zal zijn, maar juist om die reden heeft het voor ons geen zin om het toernooi verder naar achteren te schuiven. Lukt het niet op 26, 27 en 28 juni dan gaan we ons opmaken voor de editie van 2021.



Ingezonden door Beach Soccer Blauwestad