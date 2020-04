Daniël Wolgen schrijft dichtbundel in zijn eigen streektaal

STADSKANAAL – De Knoalster, Daniël Wolgen, het n dichtbundel schreven in zien eigen streektoal.

De dichter, zanger van de rockformoatie Ratsmodee, het veur zichzulf n hedendoagse Knoalster spelling mokt, gebaseerd op t essay: alles over t Knoalster Grunnegs, van Harry Töben en alles wat e leerd het bie de cursus Grunnegers veur beginners. Daniël wil zien gedichten noamelek schrieven, zo as e t ook sprekt.

De dichter, waarkzoam as begelòider in de gehandicaptenzörg, schrift over van alles en nog wat in t leven en geft zo op zien menaar alles n plek. Niks is de mìns vrumd, doarom is Daniël goan schrieven, om n gevoul van herkenning. De lezer kin ervoaren dat ter meer mìnsen binnen dij zich deur t leven hìn worsteln, mit ol zien ups en downs. Mor der is oltied licht aan t einde van de tunnel.



De bundel dij e mokt het, droagt de titel: Poëzieboudel van Wolgen en is te verkriegen bie de Readshop in Stadsknoal en te bestèllen bie Probook.nl. ISBN/EAN: 987-94-93102-77-4.

——————————————————————————————————————–

De Kanaalster, Daniël Wolgen, heeft een dichtbundel geschreven in zijn eigen streektaal. De dichter, zanger van de rockformatie Ratsmodee, heeft voor zichzelf een hedendaagse Kanaalster spelling gemaakt, gebaseerd op t essay alles over t Knoalster Grunnegs, van Harry Töben en alles wat hij geleerd heeft bij de cursus: Gronings voor beginners. Daniël wil zijn gedichten namelijk schrijven, zoals hij het ook spreekt. De dichter, werkzaam in de gehandicaptenzorg, schrijft over van alles en nog wat in het leven en geeft zo op zijn manier alles een plek. Niks is de mens vreemd, daarom is Daniël gaan schrijven, om een gevoel van herkenning. De lezer kan ervaren dat er meer zijn die zich door het leven heen worstelen, met al zijn ups en downs. Maar er is altijd licht aan het einde van de tunnel.



De bundel die hij gemaakt heeft, draagt de titel: Poëzieboudel van Wolgen en is te verkrijgen bij de Readshop in Stadskanaal en te bestellen bij Probook.nl. ISBN/EAN: 987-94-93102-77-4.





Ingezonden door Daniël Wolgen