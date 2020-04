Derde stemronde “De Beste Elf van de v.v. Westerwolde” van start

VLAGTWEDDE – Vandaag is de derde stemronde voor de verkiezing van “De Beste Elf van de v.v. Westerwolde” van start gegaan. Via Facebook van de voetbalvereniging kan deze week gestemd worden op de beste rechter centraleverdediger (oftewel de laatste man) uit de geschiedenis van de club.



Afgelopen week was het binnen de verkiezing van “De beste elf van de v.v. Westerwolde” de beurt aan de rechtsback. Een “nominatiecommissie”, bestaande uit vijf personen met een lang verleden bij de v.v. Westerwolde. Daarvoor werden namen van verschillende rechtervleugelverdedigers aangedragen; Henk Bulder, Hennie Eibergen en Henk Gelling rolden als top-3 uit de bus.

Na 45 stemmen (ongeveer de helft van het aantal bij de beste keeper) bleek dat Hennie Eibergen van deze drie de meeste stemmen had verzameld en dus de rechtsbackpositie in het elftal gaat innemen.

De volledige uitslag van deze tweede stemronde was:



Hennie Eibergen (foto) (60,0 % van de stemmen)

Henk Bulder (33,3 % van de stemmen)

Henk Gelling ( 6,7 % van de stemmen)



Iedere week gaat het dus om een bepaalde positie in het elftal. Deze week gaan we dus verder met de verkiezing van de rechter centraleverdediger. Na het tellen van de nominaties bleek dat de namen van de volgende vijf (!) spelers het vaakst werden genoemd:



Geert Santing – Postume nominatie voor een speler die van van eind ‘60 tot eind ‘80 een vaste keuze was voor zondag 1. Begon als keeper, maar werd in de jaren daarna een rustige, technische laatste man die lang op die positie speelde. Tevens een voorbeeldig (ere)aanvoerder die ons te vroeg ontviel.

Andries Looden – Goede leider van de achterhoede, die de kwaliteit had medespelers op scherp te zetten. Begon ooit als spits, maar werd omgeschoold tot laatste man. Helaas is Looden ons in 1999 op 57-jarige leeftijd ontvallen.

Rik te Velde – Speler die op meerdere plaatsen inzetbaar is en als laatste man mede door zijn inzicht veel spelsituaties kan corrigeren. Werd in de jeugd gescout door FC Emmen en speelde ook nog een behoorlijk aantal jaren voor Veelerveen.

Corrie Wesselink – Ook dit is een postume nominatie. Wesselink was een robuuste, grote verdediger die in de eind jaren ‘50 en begin jaren ‘60 laatste man en aanvoerder was van zondag 1. Was ook aanvoerder van het kampioensteam in 1962. Vertrok daarna naar elders.

Henk Zuurman – Rustige, technische en sportieve laatste man, die eind jaren ’60 en begin jaren ’70 deel uitmaakte van de selectie van zondag 1.



Alle overige genoemde spelers kregen één nominatie en doen niet mee in de stemronde. Tot en met zondag 19 april heeft men dus de tijd om een stem op de beste laatste man van Westerwolde uit te brengen. We hopen en rekenen er enigszins op dat er weer massaal wordt gestemd (zie link).

In de week van 20 april komt dan de beste linker centraleverdediger (oftewel de voorstopper) aan bod.

