“Wedde dat ’t Lukt” verrast deelnemers “Samen aan Tafel” met paaseieren

Westerwolde Weerbericht van: Maandag Tweede Paasdag 13 april 08.00 uur. Door John Havinga

KOUDER MET MEER BEWOLKING

Het wordt op deze Tweede Paasdag een stuk kouder dan gisteren, met maximumtemperaturen rond 9°C. We houden vanmiddag een afwisseling van bewolking en zon, het blijft overwegend droog en de noordenwind wordt matig tot krachtig, 4 tot 6 Bft.

Morgen wordt een droge dag met opnieuw veel bewolking en later nog even zon. De wind is minder sterk en wordt matig, 3 à 4 Bft uit het noordwesten. Het is nog wel koud met maximaal 8 à 9°C.

De dagen daarna verlopen weer zonniger en ook warmer. De middagtemperaturen stijgen naar waarden tussen 15 en 17°C, bij vrij weinig wind uit het noorden tot oosten.

