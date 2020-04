Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 14 april 07.00 uur. Door Jules Gernaerdt

VEEL BEWOLKING EN EEN BUITJE

Er is vandaag veel bewolking bij een zwakke tot matige wind uit noord tot noordwest, en verspreid kan een buitje vallen met wat regen of motregen. Dus het is niet helemaal droog en het is een frisse dag met een temperatuur vanochtend van 4 tot 7 graden, maximum vanmiddag 8 a 9 graden.

Morgen is het een stuk beter want dan is het redelijk zonnig met weinig wind. Vannacht wordt het al vrij helder en daarom zal het koud worden: minimum van 0 tot 2 graden, en kans op vorst aan de grond. Morgenmiddag stijgt de temperatuur door de zon naar 14 a 15 graden.

Donderdag gaan we door naar maxima rond 18 graden. Ook vrijdag is het vrij zacht met 17 graden, in het weekend wordt het ca. 15 graden. Maar het is dan droog met flinke zonnige perioden, met een oostenwind.