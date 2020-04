Coronamaatregelen en de gevolgen voor de zorg, welke ervaringen hebben inwoners van de provincie Groningen?

GRONINGEN – Belangenorganisaties starten meldactie ‘Zorg in coronatijd’ voor knelpunten én mooie oplossingen.

De coronamaatregelen van de overheid zijn bedoeld om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, vooral kwetsbare groepen te beschermen en de zorg voor coronapatiënten ‘overeind’ te houden. Maar ze raken ook de zorg en ondersteuning aan andere patiënten, cliënten en hun naasten/mantelzorgers. Wat betekent dit voor hen? Zorgbelang Groningen, Platform Hattinga Verschure en zaVie vragen inwoners van de provincie Groningen om ervaringen én mooie oplossingen te delen via de Meldactie ‘Zorg in coronatijd’.

Door de coronamaatregelen is geplande zorg zoveel mogelijk uitgesteld. Bijvoorbeeld de controle door de tandarts en de behandeling door de fysiotherapeut. Maar ook een operatie voor een nieuwe heup, een chemokuur voor de behandeling van kanker of een traject in de jeugd- of geestelijke gezondheidszorg. Andere gevolgen zijn het stoppen van dagbesteding en het beperken of zelfs verbieden van bezoekjes aan naasten in woon/zorginstellingen. Tegelijkertijd werken professionals en vrijwilligers enorm hard aan oplossingen om zorg toch door te laten gaan en de gevolgen van de maatregelen voor patiënten, cliënten en hun naasten/mantelzorgers te verlichten.

Meldactie: knelpunten én oplossingen

Via de Meldactie ‘Zorg in coronatijd’ kunnen inwoners van de provincie Groningen delen welke gevolgen de coronamaatregelen hebben voor henzelf of voor hun naaste. Hebben ze te maken met het uitstellen van een behandeling of is de dagbesteding gestopt? Hoe worden ze hierover geïnformeerd? Welke invloed heeft dit op hun leven? Hoe is het als je niet meer op bezoek kunt bij je naaste, of geen bezoek mag ontvangen? Als je meer moet mantelzorgen? Maar vooral ook: welke mooie oplossingen worden bedacht om zorg, ondersteuning, dagbesteding en het contact met naasten door te laten gaan?

Meedoen

De ervaringen kunnen (anoniem) worden gedeeld via de online vragenlijst ‘Zorg in coronatijd’ op https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/zorgincoronatijd of www.zorgbelang-groningen.nl. Het invullen kost ongeveer 10 minuten.

Ervaringen kunnen ook gemaild worden naar meldpunt@zorgbelang-groningen.nl. Daarnaast is telefonisch contact mogelijk via 050 571 3999. Het Meldpunt is in principe maandag t/m donderdag ’s ochtends bereikbaar tot 12.00 uur. Het kan voorkomen dat men contact krijgt met het antwoordapparaat, maar iedereen die inspreekt wordt teruggebeld. Ook wanneer op andere tijdstippen contact wordt gezocht met het Meldpunt.

Alleen samen

De ervaringen en mooie oplossingen van inwoners worden gedeeld met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, met zorginstellingen en met de zorgverzekeraar. Om ervan te leren én te inspireren. ‘Alleen samen’ zorgen we in deze coronatijd voor goede zorg, aandacht en ondersteuning aan álle inwoners van onze provincie.

Ingezonden