Extra mentale steun voor zorg- en welzijnsmedewerkers met ‘Sterk in je Werk’

GRONINGEN – CNV Zorg & Welzijn en de 14 regionale werkgeversorganisaties (waaronder ZorgpleinNoord), verenigd in RegioPlus, starten vandaag met extra ondersteuning voor medewerkers in zorg en welzijn die in het werk geconfronteerd worden met corona. Professionele coaches bieden op vrijwillige basis extra mentale coaching en een luisterend oor, en verwijzen zo nodig door naar gespecialiseerde hulp.



Zorgmedewerkers kunnen in de gesprekken stoom afblazen. Nu, tijdens corona, maar ook na de crisis is daar steeds meer behoefte aan. Deze mogelijkheid om in preventieve gesprekken over het werk te praten, kan bijdragen aan de inzetbaarheid van zorgprofessionals. Veel zorg- en welzijnsorganisaties hebben al voorzieningen op dit gebied in huis, maar waar daar nu onder grote druk minder capaciteit voor is, bieden de coaches uitkomst.



Het werven van vrijwillige coaches komt voort uit een initiatief van coach Linda Dubois. Zij werd diep geraakt door de nieuwsberichten over overbelaste zorgprofessionals en riep via LinkedIn haar collega coaches op om gratis hun diensten aan te bieden tijdens de coronacrisis. De belangstelling van de coaches was meteen groot. Via Sterk in je Werk worden zij nu gekoppeld aan zorgprofessionals.



Zorg voor de zorg

Anneke Westerlaken, voorzitter CNV Zorg & Welzijn: “Nu de coronacrisis langer duurt en nijpende situaties veroorzaakt, wordt de druk op zorg- en welzijnsmedewerkers steeds groter en neemt de emotionele belasting ook toe. Wij willen daarom de mogelijkheid bieden om buiten de hectiek van de organisatie na te praten over heftige ervaringen, deze met de coaches door te spreken en wegen te zoeken hoe ze verwerkt kunnen worden.”



Jelle Boonstra, bestuurder RegioPlus: “Zorgmedewerkers staan nu meer dan ooit klaar voor anderen. Het is cruciaal dat we hen helpen ook goed voor zichzelf te zorgen. Met deze gesprekken per telefoon of videobellen willen we eraan bijdragen om medewerkers in zorg en welzijn gezond te houden. Sterk in je Werk is zo een aanvulling op wat werkgevers al organiseren aan mentale steun voor hun medewerkers.”



Aanmelden

Zorg- en welzijnsmedewerkers kunnen zich aanmelden op www.sterkinjewerk.nl/extra-coaching.



Coaches die op vrijwillige basis willen bijdragen om medewerkers in zorg en welzijn gezond te houden, kunnen terecht op www.extrahandenvoordezorg.nl.

