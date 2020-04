Fotoreportage van Ter Borg

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 15 april 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

VRIJ ZONNIGE DAGEN

Er is vandaag een vrij groot hogedrukgebied boven het midden van Duitsland, en daarmee is het bij ons een rustige en vrij zonnige dag. Er is soms veel hoge bewolking, maar de zon domineert en er is een zwakke tot matige wind uit zuidwest tot west. De temperatuur heeft het vanochtend nog moelijk maar vanmiddag wordt het 15 a 16 graden.

Morgen is er een zwakke noordoostenwind en ook dan is er veel zon met hoge bewolking. Vannacht is de minimumtemperatuur 1 tot 3 graden, de maximumtemperatuur is morgenmiddag ongeveer 16 graden. Vrijdag is het 14 a 15 graden en in het weekend 16 a 17 graden in de middag. Het blijft vrij zonnig en droog, met af en toe een frisse oosten- tot noordoostenwind.

Na het komende weekend valt er ook weinig of geen regen, dus de droogte van deze maand is nog niet voorbij.