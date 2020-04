Koningsdag wordt Woningsdag

REGIO – Thuis én samen. Koningsdag 2020 krijgt een totaal andere vorm. De KBOV: ‘Samen het

Wilhelmus zingen; kinderen schrijven een brief aan de koning; muzikanten treden op

voor ouderen; een digitale kleedjesmarkt en een nationale toost. Een compleet

programma’



‘Koningsdag staat in 2020 in het teken van saamhorigheid’ aldus Pieter Verhoeve, voorzitter

van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen. Bij de KBOV zijn ruim 300 verenigingen

aangesloten. ‘Normaliter zijn duizenden vrijwilligers al maanden bezig om voor hun gemeenschap een

mooi feest te organiseren op Koningsdag. Als gevolg van de coronacrisis zijn deze

evenementen afgelast.

Wij hebben onze leden opgeroepen om met veilige alternatieven te

komen. Daar is volop gehoor aan gegeven. In deze barre tijden is er behoefte aan

gezamenlijkheid.’



Vlaggen en klokgelui

‘We roepen iedereen deze dag de vlag uit te steken. Voor de jarige koning en voor elkaar.

Voor het zorgpersoneel, voor de onderwijzers, voor iedereen die zich inzet voor de

samenleving. Ook vragen we of overal tussen 9.45 en 10.00 de klokken geluid kunnen

worden als teken van verbinding, verdriet en vreugde.’



Om 10.00 begint de Nationale Aubade met het zingen van het Wilhelmus. Het Koninklijk

Concertgebouworkest stelt hiervoor materiaal beschikbaar. Daarna zal Pieter Verhoeve Zijne

Majesteit feliciteren vanuit het stadhuis van Gouda.



Vertel het de Koning

‘Speciaal aan de kinderen vragen we of ze een brief of een tekening willen maken voor de

Koning. Ze zullen deze periode nooit meer vergeten. Hoe voelen ze zich? Wat houdt ze

bezig? Ali B. is ambassadeur van dit project. We zullen de brieven bundelen en willen deze

aan de Koning overhandigen.’



Saamhorigheidsconcerten

‘Onze ouderen kunnen onze verzorgingstehuizen niet in of uit. Met Ali B. en talloze

burgemeesters roepen we muzikanten en artiesten op om voor de ouderen in hun

gemeenschap op te treden. Tussen 15.00 en 16.00 uur overal in Nederland.’



Nationale Toost

‘Het zingen voor saamhorigheid wordt om 16.00 uur afgesloten met de Nationale Toost

(www.nationaletoost.nl): een drankje op de gezondheid van iedereen.’

Bron: Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV)