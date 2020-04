Politie onderzoekt zendmastbranden – Vermoedelijke dader in beeld

GRONINGEN, NEDERLAND – In de afgelopen twee weken stonden meerdere zendmasten in Nederland in brand. De branden zijn vermoedelijk allemaal aangestoken en kunnen er voor zorgen dat 112 minder goed bereikbaar is. De eenheden waarin de branden plaatsvonden en de Dienst Landelijke Recherche doen gezamenlijk onderzoek.

Op 14 april 2020 is in Opsporing Verzocht aandacht besteed aan deze reeks branden. Bekijk op de website van Opsporing Verzocht alle detailinformatie die is gepresenteerd in de uitzending. Op de getoonde videobeelden is een verdachte persoon te zien die een brand sticht.

Herkent u de man op de beelden of heeft u informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de Opsporingstiplijn via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. Ziet u een verdachte situatie bij een zendmast, bel dan direct 112. Het is daarnaast ook mogelijk om uw informatie door te geven via het anonieme tipformulier op www.meldmisdaadanoniem.nl.

Landelijke coördinate en onderzoek mogelijk crimineel netwerk

Het in brand steken van de zendmasten is zorgelijk en onacceptabel. De eventuele impact van de uitval van de zendmasten kan groot zijn. Het kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de dekking van het telefoonnetwerk en daardoor voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten. Dat de politie de brandstichtingen stopt, de verdachten opspoort en eventueel hun netwerk blootlegt, is dan ook van groot belang.

De betreffende eenheden doen zelf onderzoek naar de branden in hun gebied. De Landelijke Eenheid coördineert en onderzoekt het mogelijk crimineel netwerk dat erachter zit.

Overzicht van incidenten tot nu

14 april – Spijkenisse

13 april – Almere Haven (2x)

11 april – Oudenbsoch (2x)

11 april – Veldhoven (2x)

11 april – Tilburg

10 april – Dronten

10 april – Groningen

9 april – Nuenen

6 april – Rotterdam

5 april – Neerkant

3 april – Beesd

