Schrijf geschiedenis op 20 april 2020

GRONINGEN – In deze ongewone tijden ziet jouw dag er anders uit dan normaal. Je gaat niet naar school of naar je werk of misschien wel, maar de kans is groot dat je leven er nu anders uit ziet. De Groninger Archieven roepen alle Groningers op om op maandag 20 april geschiedenis te schrijven. Beschrijf één dag uit jouw ongewoon dagelijks leven. Zo leggen we de uitzonderlijke dagelijkse bezigheden van nu vast voor later, als deze tijd (hopelijk) geschiedenis is.

Doe mee op 20 april

Neem maandag 20 april aanstaande als ongewone gewone dag uit jouw leven. Als dit niet lukt, beschrijf dan een andere doordeweekse dag in die week. Wat doe je, nu het allemaal net even anders gaat? Hoe los je de dagelijkse dingen op die anders zo vanzelfsprekend zijn, maar die nu niet kunnen, omdat je de deur niet uit mag of kunt? Hoe ga je om met sociale contacten, met de buren, met het werk, sport? Wat doe je wel en juist niet? Kortom, wat zijn jouw dagelijkse bezigheden en gewoontes?

Schrijf geschiedenis voor later

Laat zien hoe jouw dag verloopt in een digitaal of fysiek document. Het mag alles zijn: een brief, dagboek, gedicht, geluidsopname, tekening, schildering, stripverhaal, film, foto’s of kies je eigen vorm.

Stuur jouw (beeld)verhaal onder vermelding van Een ongewone, gewone dag vóór 1 mei digitaal via het inzendformulier op www.groningerarchieven.nl (vanaf maandag beschikbaar). Per post versturen (met het uitgeprinte en ingevulde inzendformulier) kan ook naar Cascadeplein 4, 9726 AD Groningen.

Jouw bijdrage in het archief

De Groninger Archieven zijn een organisatie waar je informatie vindt over het Groninger verleden. Bijvoorbeeld over wat er gebeurde tijdens uitzonderlijke situaties, zoals epidemieën, oorlogen, overstromingen. Wij zitten nu ook in een uitzonderlijke situatie. Daarom willen wij alle Groningers oproepen om nu geschiedenis te schrijven. Zo kunnen we later teruglezen, -luisteren, -kijken wat we deden toen we ineens weken thuis zaten.

Wij, de Groninger Archieven, zorgen ervoor dat de inzendingen in onze archieven worden opgenomen en voor altijd worden bewaard. De digitale stukken zijn op termijn in te zien op onze website en de fysieke stukken zijn op termijn op te vragen in de studiezaal. Met het inzendformulier op www.groningerarchieven.nl kunnen we de (archief)stukken naar behoren verwerken. Hierin bepaal je zelf welke toestemming je geeft voor een aantal belangrijke zaken, zoals privacy, auteursrechten.

Lees meer over het project en het toesturen van jouw (beeld)verhaal op https://www.groningerarchieven.nl/actueel/nieuws/453-schrijf-geschiedenis-een-ongewone-gewone-dag.

Ingezonden