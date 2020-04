Burgemeester Cora-Yfke Sikkema: uitblijven Paasdrukte in Winschoten jammer voor de ondernemers

STUDIO RTV WESTERWOLDE, G1 – Vanmorgen was burgemeester Cora-Yfke Sikkema te horen in het programma De Dag Vanmorgen.

Vanmorgen had Oscar Bolsenbroek in het programma De Dag vanmorgen zoals iedere week een interview met de burgemeester van de gemeente Oldambt: Cora-Yfke Sikkema. Omdat vorige week de verbinding niet al te best was, vond het interview nu plaats via een audiolijn met het gemeentehuis in Winschoten.

De burgemeester vertelde dat de Paasdrukte in Winschoten is uitgebleven. Dit komt deels door de grenscontroles en door het bekend maken dat evenementen in Winschoten dit jaar niet plaats konden vinden. Dat het rustig is gebleven is natuurlijk goed, maar voor de ondernemers is het minder. Zij zien hun omzet fors dalen. Daarom bedenken ze allerlei creatieve oplossingen, zoals het filmpje wat hieronder gedeeld wordt en het online bestellen van artikelen, die later bij de klanten bezorgd worden. Ook zijn de openingstijden aangepast. Meer hierover leest u op Winschoten24.nl

Deze week is bij de gemeente Oldambt de eerste digitale vergadering gehouden. Deze commissievergadering werd voorgezeten door de heer Jurrie Nieboer. Het was spannend vertelde de burgemeester; werkt alles technisch, is het thuis te volgen en is de verbinding goed? Maar men is tevreden, al is er minder ruimte voor debat. Op deze manier kan er worden vergaderd en kunnen er besluiten worden genomen, zoals over twee weken in de raadsvergadering die ook op deze wijze zal plaats vinden.

Aan deze commissievergadering namen van iedere partij twee personen deel; bij de raadsvergadering schuiven 25 raadsleden aan.

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema vindt “gewoon” vergaderen toch prettiger, waarbij je elkaar kunt aankijken en gemakkelijker vragen kunt stellen. Wel is nu gebleken dat in de toekomst niet altijd vergaderd hoeft te worden in het gebouw Halte Democratie, waar technisch alles aanwezig is. Er kan nu ook een keer uitgeweken worden naar een andere locatie.