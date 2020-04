Coronahoester veroordeeld

ASSEN, TER APEL – De politierechter in Assen heeft gistermiddag een 31-jarige bewoner van het asielcentrum Ter Apel veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van tien weken wegens het hoesten in het gezicht en dreigen met besmetting met het corona-virus van een bewaker van het asielzoekerscentrum. De man moet ook een schadevergoeding betalen van ruim vijfhonderd euro. Hij is direct vastgezet.

Zelfquarantaine

De beveiliger werd drie maal in het gezicht gehoest, waarbij hij de bewaker toebeet: ‘I give you the virus.’ Volgens de officier waren de gevolgen groot; de bewaker ging twee weken in zelfquarantaine bij een familielid om er zeker van te zijn dat hij niet was besmet. “Zijn vrouw werkt in de verpleging en hun kind is ziek.”

Spuugkap

De verdachte kreeg bij zijn aanhouding een spuugkap over zijn hoofd, omdat hij een mondkapje niet op zijn gezicht hield. “Door eigen handelen was er geen andere optie meer dan een kap over het hoofd voor ieders veiligheid.” De rechter was het met de officier eens dat er geen sprake was van een buitenproportionele aanhouding.

Vonnis conform eis

De officier eiste tien weken gevangenisstraf met aftrek van voorarrest, bevel gevangenhouding en betaling van de vordering van het slachtoffer van ruim vijfhonderd euro. De rechter achtte bedreiging en mishandeling wettig en overtuigend bewezen. De rechter sprak van ‘een misselijke streek en verdachte neemt zijn verantwoordelijkheid niet’ en vonniste conform de eis.

Bron: O.M.