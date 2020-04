In Groningen vooral meer WW-uitkeringen vanuit horeca en uitzendbureaus

GRONINGEN – Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in maart toe. Vooral uitzendkrachten en horecapersoneel verloren hun baan. Maar ook meer winkelpersoneel en chauffeurs deden een beroep op een WW-uitkering. Door de maatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus Covid-19 valt een groot deel van de werkzaamheden stil in sectoren als horeca, cultuur, detailhandel non-food en transport.

Vooral meer nieuwe WW-uitkeringen vanuit horeca, uitzendbedrijven en cultuursector



In maart ontstonden in Groningen 1.442 nieuwe WW-uitkeringen en werden 954 WW-uitkeringen beëindigd. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen nam in maart met 53% toe ten opzichte van februari. In voorgaande jaren was het aantal nieuwe uitkeringen in maart juist lager dan in februari. Zo was in maart 2019 het aantal nieuwe WW-uitkeringen 5% lager dan in februari 2019.

Afgelopen maand nam landelijk vooral het aantal nieuwe uitkeringen toe vanuit de horeca en catering, uitzendbedrijven en de cultuursector. In deze sectoren verloren vooral veel jongeren hun baan. De uitbraak van het coronavirus en de ‘intelligente lockdown’ legt de werkzaamheden stil in sectoren als horeca en cultuur, sport & recreatie. Maar ook in detailhandel non-food en vervoersector valt een groot deel van de werkzaamheden weg. Vanuit deze sectoren kwamen ook meer mensen in de WW terecht. Andere sectoren merken op een andere manier de gevolgen van de coronacrisis. Zo nam in zorg & welzijn de werkgelegenheid toe en daalde het aantal WW-uitkeringen. Ook in de bouw nam het aantal WW-uitkeringen nog af, een gevolg van herstel na de bouwstop in de winter.

Aantal WW-uitkeringen toegenomen

Eind maart telde Groningen 9.178 WW-uitkeringen. Dat is 3,0% van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in maart toe met 470 uitkeringen (5,4%) ten opzichte van vorige maand. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in Groningen nog altijd 357 lager (-3,7%).

Overal in Nederland toename WW

In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind maart uit op 250.400. Dat is 2,7% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 240.200. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk toe met 10.200 (4,3%). In alle provincies nam de WW toe. Een jaar eerder telde Nederland nog 267.700 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 17.300 uitkeringen (-6,5%). Op jaarbasis daalde de WW in alle provincies.

Regionale verschillen

In maart nam in alle noordelijke provincies het aantal WW-uitkeringen toe. Ten opzichte van vorig jaar was overal in het noorden een afname te zien.

UWV verstrekte eind maart in de provincie Friesland 10.684 WW-uitkeringen; 3,1% meer dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind maart 5,3% lager dan vorig jaar.

Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in maart toe met 2,3% naar 7.944. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 11,5%.

Ingezonden