Kijkgedrag helft Nederlanders veranderd sinds corona

NEDERLAND – Ongeveer 50% van de Nederlanders geeft aan dat hun kijkgedrag sinds de maatregelen door het coronavirus is veranderd.

Over het algemeen wordt er 15% meer gekeken naar lineaire televisie en 30% van de respondenten geeft aan na de invoering van de coronamaatregelen meer naar streamingdiensten te kijken, zoals Netflix en Videoland. Hierdoor wordt het thuisnetwerk nog meer belast: 7% van de huishoudens heeft recentelijk het internet- en tv-abonnement aangepast doordat zij onlangs tegen problemen aanliepen met betrekking tot de internetsnelheid. Ook geeft 38% van de Nederlanders aan niet te weten welke internetsnelheid hun pakket heeft.

Door het vele thuiswerken en het toegenomen verbruik van streamingdiensten worden de beperkingen van hun pakket nu pas duidelijk. Dit blijkt uit representatief onderzoek onder 1.000 respondenten van veldwerkorganisatie Panel Inzicht, in opdracht van online consumentenadviseur Pricewise.



Groeiend aantal ontevreden thuis-internetgebruikers

Het thuisnetwerk wordt extra belast nu mensen massaal thuis zijn. Sinds de coronamaatregelen op 13 maart zijn ingevoerd, loopt één op de tien Nederlanders tegen beperkingen van zijn of haar huidige internet– en tv-pakket aan, waarbij men aangeeft vooral ontevreden te zijn over de internetsnelheid (verwachte download- en uploadsnelheid). Maar liefst 38% van de Nederlanders heeft daarbij geen idee hoe hoog hun internetsnelheid is of zou moeten zijn volgens het abonnement.

Ondanks de onwetendheid geeft 53% van de Nederlanders aan een provider te kiezen op basis van de kwaliteit van het netwerk. Volgens Hans de Kok, directeur Pricewise, worden voor veel mensen beperkingen ook pas duidelijk nu er zo veel thuisgewerkt wordt: “Het verhoogde gebruik van streamingdiensten in combinatie met thuisscholing en thuiswerken, zorgt in sommige huishoudens voor extra druk op de kwaliteit van de bandbreedte waarbij beperkingen snel zichtbaar worden. Dit zien we terug in het aantal ontevreden thuis-internetgebruikers.”



Meer belasting netwerk door vaker streamen

Bijna de helft van de Nederlanders geeft dus aan dat er wel iets is veranderd in zijn of haar kijk- en internetgedrag sinds de coronamaatregelen zijn ingevoerd. Vooral voor 18- tot 34-jarigen hebben maatregelen geleid tot toenemend gebruik van streamingdiensten, zoals Netflix en Videoland. Deze leeftijdscategorie is dan ook minder tevreden over de internetsnelheid dan 55-plussers. “Het is niet gek dat de jongere groep meer ontevreden is over de bandbreedte in huis. Juist deze groep streamt en downloadt meer binnenshuis sinds de crisis. Vaak wonen mensen uit deze groep ook samen in grotere huishoudens, zoals studentenhuizen. Zware downloads en veel streamers zijn een killer voor een goede wifi-verbinding. Zwaktes worden dan direct duidelijk. Zeker als je op drie hoog in Amsterdam woont met een matige lijn, een verstoord wifi-signaal en bijvoorbeeld zes streamingdevices,” aldus De Kok.



Provider ziet nog geen problemen

Provider Ziggo geeft aan maar een lichte verhoging in het gebruik van het thuisnetwerk te zien. Deze verhoging kan vergeleken worden met die van een normaal weekend, wanneer er thuis meerdere mensen online zijn. Echte pieken, zoals bij een voetbalfinale of Formule 1, zien zij niet. Hans den Heijer, Ziggo, laat weten dat er vooralsnog voldoende netwerkcapaciteit is en dat zij er alles aan doen om ongemak te voorkomen: “Zo monitoren we ons netwerkgebruik doorlopend, zodat iedereen ongestoord verbonden kan blijven met familie, vrienden, collega’s of school.” Ook De Kok geeft aan dat providers er zoveel mogelijk aan doen om het netwerk stabiel te houden. “Maar mocht je thuisnetwerk niet optimaal zijn dan kun je ook zelf maatregelen nemen, zoals het aanpassen van je pakket naar een snellere internetverbinding, het vervangen van je verouderde router, alleen videobellen indien nodig, het aantal verbonden devices terugbrengen, het aanschaffen van een wifi-versterker of het kiezen van een ander wifi-kanaal of frequentie.”

Behaalde internetsnelheid wijkt in praktijk af

De Kok legt uit: “Feitelijk kun je twee à drie typen aansluitingen hebben in je huis. Glasvezel, DSL of kabel. Waarbij verouderde of DSL-lijnen die op grote afstanden liggen vaker lagere downloadsnelheden behalen, zeker als er meerdere buren op zitten. Soms is dit ook het geval bij de coax-kabel. Afhankelijk van de lijn en je woonsituatie krijg je op basis van je verwachte abonnementsnelheid een werkelijke down- en uploadsnelheid binnen. Vervolgens wordt dit internetsignaal via netwerkkabels of wifi gedistribueerd en verdeeld naar alle apparaten, zoals computers en smartphones. In de praktijk kan het zijn dat je een abonnement van 100 Mb/s hebt, dat maar 76 Mb/s aflevert op je modem. Door verstoorde wifi kan het zijn dat je laptop op zolder maar 16 Mb/s ontvangt. Dan is jouw internet dus zes keer zo slecht als je verwacht had toen je het pakket afsloot. Het kan ook zijn dat in dit huis acht internetgebruikers tegelijk downloaden en streamen en de bandbreedte van 76 Mb/s verdeeld wordt tussen deze acht, waarbij degene met het slechtste wifi-bereik de laagste snelheid heeft.”

Bron: Pricewise verandering kijkgedrag

Ingezonden